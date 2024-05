MS possui déficit de 57% no armazenamento de grãos

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), a capacidade de armazenamento de grãos em Mato Grosso do Sul deveria ser de 30 milhões de toneladas. No entanto, este número é menor que a metade necessária, 13 milhões. No CBN Finanças, desta terça-feira (07), o economista e colunista, Hudson Garcia falou sobre o impacto financeiro da limitada infraestrutura em Mato Grosso do Sul. Acompanhe a análise.

