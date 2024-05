Campo-grandenses se unem para ajudar vítimas das enchentes no RS

Uma corrente de solidariedade que pode alcançar mais de 1,5 mil quilômetros de distância. A situação de colapso vivida no Rio Grande do Sul comove pessoas de todo o Brasil, e em Campo Grande isso não seria diferente. Principalmente na casa dos empresários Tales e Michele. Proprietários de uma lanchonete que traz a essência gaúcha, eles não hesitaram em ajudar.

“Eu represento o povo gaúcho todo dia, eu trabalho com a cultura gaúcha. Por mais que eu não seja gaúcha eu fico representando eles tudo dia, eu coloco uniforme, coloco tudo. Então a gente pensou ‘a gente representa o Sul aqui em Campo Grande, então a gente vai fazer uma coisa para o Sul’”

Tales é gaúcho de Pelotas, a família dele continua morando na cidade que ainda não foi atingida pelas enchentes, mas está em estado de alerta e já começou o processo de evacuação preventiva.

Michele, é venezuelana e já sentiu na pele o sofrimento enfrentado pela população do Rio Grande do Sul. “Na Venezuela eu já passei por uma enchente, então eu sei o que é viver isso. Eu sei o que passar por isso, eu sei o que é ficar com água no pescoço. Então, quando eu vi que estava acontecendo tudo isso, eu fiquei muito abalada. Conversei com meu marido e a gente começou a fazer de tudo aqui”.

Na segunda-feira (6) o primeiro caminhão foi enviado para a cidade de Cachoeirinha (RS)

A campanha de arrecadações cresceu mais do que o imaginado e a lanchonete ficou pequena para receber tantas doações. O ponto de coletas agora é no Centro de Tradições Gaúchas, o CTG Tropeiros da Querência, que fica no bairro Vilas Boas. A parceria já rendeu o envio de um caminhão com donativos para a cidade de Cachoeirinha, onde cerca de 2,5 mil pessoas estão desalojadas. A previsão é de que todos os dias sejam enviados 2 caminhões com roupas e mantimentos. No momento, as maiores necessidades são de água, kits de higiene e alimentos não perecíveis.





A médica veterinária Gizelly Bandeira vai até o Sul do país para levar doações e também para prestar atendimento aos animais que sofrem com as enchestes no estado. Serão 10 profissionais nesta viagem. “Aquela sensação do que posso fazer. Então, como médicos, veterinários, biólogos ou tecnistas que nós somos, nos juntamos e vamos ao Rio Grande do Sul. Para fazer as doações, para fazer o apoio técnico que nos cabe, que é o atendimento a esses animais que estão lá, precisando do nosso auxílio”.

Camapanha está arrecadando itens para o atendimentos dos animais que foram atingidos no RS

A campanha está arrecadando água, alimentos, produtos de higiene e ração para os animais, além de itens como ataduras e esparadrapos, pomadas, e medicamentos para o atendimento veterinário. São vários pontos de coleta em pet shops espalhados pela cidade.

Até o final desta semana, a Gizelly deve embarcar para Porto Alegre com os outros médicos veterinários. O meio de transporte ainda não está definido, mas ela já sabe qual será o principal combustível:

“É a compaixão. Nos colocar na situação dessas pessoas que estão passando uma situação de calamidade [...] Compaixão, empatia e querer o bem ao próximo”.

PONTOS DE COLETA

CTG Tropeiros da Querência: R. Miguel Sutil, 445 - Vilas Boas

Clínica Veterinária auQmia: R Santos Dumont, 1238 - Planalto

Outros Pet Shops: Av Capibaribe, 822 - Bairro Silvia Regina

Av Tamandaré, 2957 - Vila Nasser

Rua Jamil Basmage, 1070 - Mata do Jacinto

Rua Souto Maior, 1832 - Jardim Tijuca

Av Bom Pastor, 894 - Vilas Boas

Av São Nicolau, 1115 - Santa Luzia