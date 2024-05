Evento de tecnologia e investimento será realizado em CG nos próximos quatro dias

Entre os dias 8 e 11 de maio será realizado o “Tech & Invest CG". O evento de tecnologia, inovação e empreendedorismo, promovido pelo Parque Tecnológico de Campo Grande (ParkTec CG) busca fomentar a qualificação e a manutenção de novos negócios na Capital.

Durante o Jornal CBN CG, o Coordenador do Parktec CG, Deivid Machado falou sobre a importância da ação para as startups de Campo Grande e a parceria com a B3 Bolsa do Brasil. A instituição do mercado financeiro sonda o cenário local de olho em investimentos para a Rota Bioceânica.

Marcelo Demirdjian, coordenador jurídico do Parktec CG, destacou que durante os próximos quatro dias serão realizadas palestras e roda de conversas. O evento é gratuito, presencial e aberto a toda a comunidade. A organização é realizada por alunos do projeto ”Protagonistas do Futuro” da UFMS e em conjunto com os demais parceiros.

Programação Tech & Invest CG

08/05 – Mentorias para Startups;

09/05 – Palestras de Empreendedorismo e Tecnologia;

Local: Parque Tecnológico de Campo Grande PARKTEC CG, Av. Rachid Neder, 760 – Monte Castelo;

10/05 – Roda de Conversa: Carreiras em TI;

11/05 – Palestras de TI;

Local: Complexo Multiuso 1, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul Cidade Universitária (em frente ao Restaurante Universitário). Av. Costa e Silva Pioneiros.

As inscrições podem ser feitas clicando aqui. Acompanhe a entrevista completa.