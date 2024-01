Edital para matrícula na Uems será publicado no dia 30

A publicação dos editais de Convocação para matrícula nos Processos Seletivos, tanto vestibular, como Sisu (Sistema de Seleção Unificada) serão veiculados no dia 30 de no site da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul).

A Universidade abriu 84 vagas para cinco ofertas de cursos de graduação oferecidos na Unidade em Paranaíba. Foram ofertados o bacharelado em Direito nos períodos matutino e noturno, com 40 vagas no total (20 vagas por período). No período noturno as vagas são para os cursos de Ciências Sociais tanto bacharelado (10), como licenciatura (14) e para o curso de licenciatura em Pedagogia (20 vagas).

As vagas serão preenchidas segundo a ordem de classificação dos candidatos, de acordo com as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

