Paranaíba receberá curso de operador de caixa

A Prefeitura Municipal, o SEBRAE e a FUNTRAB, por meio do Programa Cidade Empreendedora/MS Qualifica, promoverão o curso de Operador de Caixa: qualidade na linha de frente. As inscrições estão abertas e devem ser feitas pessoalmente na Casa do Trabalhador, até o dia 14 de junho. O curso acontecerá na Escola Aracilda Cícero Correa da Costa, a partir de 17 de junho.

Os participantes serão preparados para desempenharem as funções de operador de caixa com competência e segurança, aumentar as chances de inserção dos participantes no mercado de trabalho, fornecendo habilidades práticas e conhecimentos específicos, além de oferecer treinamento de alta qualidade, com foco nas necessidades do mercado local e nas melhores práticas do setor.