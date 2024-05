Idosa é enganada e perde R$ 16 mil por falso funcionário de banco

Uma idosa de 76 anos de idade foi vítima de estelionato e teve prejuízo de R4 16 mil na terça-feira (14). Ela imaginou que estivesse repassando informações confidenciais para o funcionário de um banco, mas no final teve o dinheiro retirado de sua conta.

Segundo boletim de ocorrência entraram em contato com a mesma informando que era funcionário do banco e ludibriou a mesma a repassar informações bancárias como senhas e demais e, a partir daí, fizeram a vítima, realizar várias transações acumulando um prejuízo no valor de R$ 16 mil.