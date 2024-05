Conselho Tutelar e CREAS realizam palestras sobre a campanha "Maio Laranja"

O Conselho Tutelar de Paranaíba promove palestras sobre a campanha “Maio Laranja”, na Legião da Boa Vontade (LBV). A iniciativa faz parte das atividades do mês de conscientização e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. No mesmo sentido, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS realizou uma palestra no Lar Escola Joanna de Angelis.

Durante as palestras, foram abordados temas cruciais, como a identificação de sinais de abuso, formas de prevenção e os passos a serem seguidos para denunciar casos suspeitos. O objetivo foi conscientizar a comunidade sobre a importância da proteção integral das crianças e adolescentes, garantindo seus direitos e bem-estar.

Continue Lendo...

A campanha “Maio Laranja” é essencial para sensibilizar a sociedade sobre a violação de direitos humanos e mobilizar todos para a criação de um ambiente seguro e protetor para os jovens.

Assista: