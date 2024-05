Uma dona de casa de 37 anos de idade procurou a Delegacia de Polícia Civil na quinta-feira (16) para denunciar que realizou duas compras pela internet e as páginas saíram do ar. As compras foram realizadas no último dia 4, nos valores de R$ 500 e outra de R$ 400. Passado o tempo de entrega, percebeu que caiu em um golpe.

