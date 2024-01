Homem dá dois socos em mulher durante conversa por traição

Uma mulher foi agredida pelo marido na noite de terça-feira (24) por volta das 19h06 na rua Odília Alves Garcia Araújo. O marido dela a atingiu com dois socos enquanto eles discutiam por conta de questionamentos sobre traição.

Segundo boletim de ocorrência, a mulher relatou que o seu companheiro e ela iniciaram uma discussão, e segundo o autor ela teria o traído, sendo que em certo momento o homem deu um soco no rosto da vitima, que caiu sentada no sofá. Nesse momento a vítima estava segurando a filha mais nova de um ano, fruto de outro relacionamento.

Instantes depois ainda em discussão o mesmo desferiu outro soco no rosto da vítima, cortando o lábio inferior interno da boca, e a mulher relatou já ter ocorrido outras agressões no passado por parte do autor, mas tentou dar mais uma chance no relacionamento pelos três filhos que tem em comum, sendo que tem aproximadamente um mês que reataram o relacionamento. Quando a equipe policial chegou ao local o autor já não se encontrava, apenas a vítima, seus filhos e sua mãe. A vítima foi encaminhada até a Delegacia de Polícia Civil.

Continue Lendo...