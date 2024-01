Homem embriagado tenta agredir esposa, que se defende com faca 

Uma mulher precisou pegar uma faca de mesa para se defender de uma possível agressão do marido embriagado na noite de quinta-feira (25), por volta das 19h30. Durante a discussão ele tentou agredi-la, na rua Joaquim Murtinho, Centro.

Conforme boletim de ocorrência, quando a PM chegou no local o casal estava no meio da rua discutindo e o marido estaria tentando agredir sua esposa, contudo, a vítima estaria tentando se desvencilhar das agressões do autor.

Quando recebeu ordem de abordagem o homem tentou resistir, mas obedeceu logo após; neste momento a equipe percebeu que ele exalava com forte odor alcoólico e estava muito descontrolado.

O homem está sobre monitoramento eletrônico e diante do fato a Força Tática encaminhou autor até a delegacia de Polícia civil para providencias cabíveis.

