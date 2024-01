Inscrições para blocos de Carnaval estão abertas com premiação de R$ 18 mil

A Secretaria Municipal de Cultura abriu as inscrições para os blocos participarem do desfile de Carnaval e concorrerem a premiações de até R$ 10 mil. Para a participação no desfile os blocos devem realizar a inscrição até 2 de fevereiro, na Secretaria de Cultura, localizada à Av. Durval Rodrigues Lopes, (Espelho D’água), das 8h às 12h.

Serão premiados os três primeiros colocados, da seguinte forma: 1º lugar R$ 10 mil; 2º lugar R$ 5 mil; e 3º lugar – R$ 3 mil.

São pré-requisitos para participar: o número mínimo de 30 foliões devidamente uniformizados para cada bloco e os integrantes deverão trajar camiseta, abadá ou outra vestimenta exclusiva do bloco que o caracterize, priorizando a descontração, o bom humor e a alegria contagiante.

Os blocos inscritos deverão desfilar no dia 9 de fevereiro (sexta-feira), para efeito de habilitarem à eventual premiação e no dia 12 de fevereiro para desfile final e resultado.

A comissão julgadora atribuirá a cada bloco notas de cinco a 10, sendo admitidas notas decimais apenas de 0,5 pontos cada um dos quesitos animação, fantasia ou adereço e organização.