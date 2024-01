Prefeito cumpre agenda em Campo Grande para destravar obras e maquinários

Nesta semana o prefeito Maycol Queiroz esteve em Campo Grande onde tratou da questão do asfalto no bairro Universitário. O chefe do Executivo destacou que não houve o repasse do Governo Federal, mesmo que a obra já esteja licitada.

“Temos conhecimento que existem ruas intransitáveis em alguns dias, já foi licitada a bora, tem o empreiteiro vencedor e não podemos dar Ordem de Serviço por que não tem o dinheiro e isso é um questão política” disse.

Na Capital, ele esteve com o deputado federal Dagoberto Nogueira para ajuda-lo a destravar a obra junto aos ministros das Cidades e Agricultura. Além disso, existem dois maquinários já licitados e sem receber e com o mesmo problema da falta de desembolso financeiro.

