"Vai acabar matando ela", diz testemunha de violência doméstica

A Polícia Militar de Paranaíba foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no Jardim Karina na quinta-feira (25). A vítima uma menor de idade, negou que sofria violência doméstica, porém testemunhas afirmam que ela é vítima constante de violência doméstica e inclusive ele "vai acabar matando ela".

Segundo boletim de ocorrência, quando os policiais chegaram se depararam com a vítima e que algumas testemunhas haviam contido o autor. Entretanto, a vítima que é menor negou ter sofrido qualquer tipo de agressão por parte de seu companheiro, inclusive ao ser questionada sobre algumas lesões que apresentava a mesma justificou que havia ocorrido em momento anterior sofridas ao pular uma janela em sua residência, e que havia apenas tido uma discussão por motivo de ciúmes.

O autor também negou ter realizado qualquer tipo de agressão contra sua companheira. Contrariando a versão do casal algumas testemunhas que estavam presentes no local alegam conhecer o casal e afirmam que frequentemente a vítima sofre agressões físicas por parte de do autor, que ela estaria grávida e que a qualquer momento ele "vai acabar matando ela". Como a vítima é menor o Conselho Tutelar foi acionado e se fez presente durante a confecção do Boletim de Ocorrência.

