O vereador Fernando Castro (PDT) destacou a reforma da Santa Casa como uma das suas principais conquistas do ano de 2023. A obra teve o intermédio do deputado federal Geraldo Resende, que na época em que firmou o compromisso era Secretário de Saúde, e será custeada pelo Governo do Estado. O pedetista participou do Jornal do Povo desta terça-feira (23) e também falou sobre possível mudança partidária e pretende disputar reeleição neste ano de 2024.

Assista: