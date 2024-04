Atletas vão para o Troféu Brasil 2024

Ainda em clima olímpico e fazendo uma projeção para o futuro, o atletismo de Três Lagoas é destaque em torneios regionais e nacionais. Em abril, em Campo Grande, durante uma etapa do Campeonato Caixa de Atletismo, 15 atletas de Três Lagoas foram destaques no torneio. Na lista está Vitória Barreto, de 15 anos, que ganhou medalha de ouro no arremesso de peso, garantindo vaga para o Troféu Brasil de Atletismo 2024.

Outro medalhista de ouro foi Pablo dos Anjos, de 15 anos, campeão absoluto nos 800m e 1500m.

O atleta de Três Lagoas está na 3ª posição entre os ‘cinco melhores atletas do Brasil. Na relação de destaque também há outros atletas que conquistaram excelentes resultados.