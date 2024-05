Abertas inscrições gratuitas para aulas de jazz e ballet em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) de Três Lagoas está oferecendo aulas gratuitas de jazz e ballet. As vagas são destinadas a crianças de 7 a 15 anos de idade, nos períodos matutino e vespertino.

Segundo o professor de dança Fabrício Pereira, o ballet é reconhecido pela técnica clássica e é categorizado como uma modalidade. Por outro lado, o jazz é uma dança moderna e acelerada, derivada do ballet, mas que não requer as técnicas clássicas. A data de início das aulas ainda não foi definida, pois as turmas estão em processo de formação.

Continue Lendo...

Os interessados devem se dirigir à diretoria de Cultura para efetuar a matrícula, sendo necessário apresentar cópia do RG, CPF, comprovante de residência e, para estudantes, matrícula escolar. Também é necessário apresentar cópia do RG e CPF do responsável.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A diretoria de Cultura fica localizada na avenida Rosário Congro, número 560, no Centro de Três Lagoas. O horário de atendimento da unidade é das 7h às 11h e das 13h às 17h. Para mais informações, entrar em contato através do telefone (67) 99206-9372.

Confira os horários disponíveis para as diferentes faixas etárias:

Jazz Infantil (7 a 10 anos):

Segunda e quarta-feira: 9h às 10h

Sexta-feira: 14h às 15h30

Jazz Infantil (acima de 11 anos):

Segunda e quarta-feira: 10h às 11h

Sexta-feira: 15h às 17h

Ballet (12 a 15 anos):

Segunda e quarta-feira: 8h às 9h

Terça e quinta-feira: 16h30 às 17h30

Veja a reportagem abaixo: