Força Tática encontra motos furtadas durante rondas no São João

A Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar recuperou duas motos furtadas e que estariam escondidas, em uma região de mata, na tarde desta segunda-feira (13), nas proximidades do córrego do Onça, entre os bairros, Vila São João e Nova Três Lagoas, em Três Lagoas (MS).

A equipe de Força Tática fazia rondas pelo bairro São João, quando ao realizarem uma vistoria na região conhecida como “Buracão” as margens do córrego do Onça, local utilizado por criminosos para se esconderem da polícia e cometerem atos ilícitos, localizou duas motos entre galhos de árvores.

As duas motociclistas estavam jogados na pastagem e encobertas por galhos de árvores, após checagem das placas, foi constatadas que as motos eram produtos de furto. Os veículos foram levados até a (Depac) Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e as vítimas informadas que os veículos levados por ladrões, teriam sido recuperado pela Polícia Militar e estaria a disposição das vítimas na delegacia.

Agora, a Polícia Civil irá abrir inquérito para identificar quem são os criminosos que furtaram os veículos e qual seria a destinação das motos, se iriam para um desmanche ter as peças retiradas e assim alimentar o mercado negro, ou se seriam enviadas para o Paraguai, onde poderiam ser trocadas por drogas.