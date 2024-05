Aumenta o número de pré-candidatos a prefeito em Três Lagoas em 2024

Chega a cinco o número de pré-candidatos a prefeito de Três Lagoas nas eleições deste ano. A princípio, seria três médicos na disputa, mas agora, depois do PSTU, chegou a vez do PRD (Partido Renovação Democrática), divulgar que vai lançar pré-candidato a prefeito no pleito deste ano.

O PRD, que em Mato Grosso do Sul, está sob o comando do ex-senador Delcídio do Amaral, que disputará a Prefeitura de Corumbá nas eleições deste ano, também decidiu que vai concorrer o Executivo de Três Lagoas, tendo como pré-candidato, Juvenal Ferreira da Silva, que assumiu a presidência do partido no município. Juvenal Ferreira disse que, além da prefeitura, o PRD vai lançar 16 candidatos à vereador.

O PSTU também decidiu lançar o professor e doutor de História da UFMS, Vitor Vagner de Oliveira, pré-candidato a prefeito de Três Lagoas nas eleições deste ano. Além da disputa pela prefeitura, o partido vai lançar candidatos à vereador.

O PSDB foi o primeiro a lançar a pré-candidatura do médico e presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, a prefeito. Depois o PL, que lançou a pré-candidatura do vereador e médico, Paulo Verón e o DC, a pré-candidatura do também médico, Ruy Costa Neto.

As convenções que definem oficialmente candidatos acontecerão entre 20 de julho e 5 de agosto.

LEGISLATIVO

Em decorrência das novas regras para as eleições deste ano, que englobam limite para candidaturas e número de mulheres candidatas, em Três Lagoas, houve aumento do coeficiente partidário. Por isso, o número de candidatos a vereador sofrerá uma redução se comparada a última eleição municipal. Em 2020, Três Lagoas teve 295 candidatos disputando 17 vagas na Câmara Municipal. Neste ano, o número deve chegar a 144 candidatos.

Para este ano, ao invés de 17, serão eleitos 15 vereadores, porque no ano passado, os parlamentares aprovaram projeto de lei reduzindo o número de vagas no Legislativo. A redução no número de cadeiras interfere no quociente patidário, que define os eleitos. Em resumo, o total de votos válidos é dividido pelo número de vagas em disputa. A partir desse número é possível elencar os eleitos.

Em Três Lagoas, na eleição de 2020, os partidos precisavam atingir 3.114 votos para eleger um candidato. Em 2024, serão necessários 3,7 mil votos. Em razão das regras do quociente eleitoral, nem sempre os mais votados serão eleitos.

Tanto nas eleições majoritárias quanto nas proporcionais, somente são considerados os votos válidos. Ou seja, não são contabilizados, para nenhum efeito, os votos em branco e os nulos. E, nesta eleição, não haverá coligações partidárias para eleger vereadores.

Em decorrência do fim das eleições proporcionais e da redução do número de cadeiras na Câmara, os partidos só poderão lançar 16 candidatos a vereador.