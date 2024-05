Tardezinha do Balneário será realizado domingo em Três Lagoas

Neste domingo (19), o projeto “Tardezinha no Balneário” está de volta, em Três Lagoas. O evento gratuito é organizado pela Prefeitura de Três Lagoas, no Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox”, e será a partir das 14h.

De acordo com a coordenadora do balneário municipal, Natália Leite, a programação musical contará com apresentações de MPB, samba e pagode, com shows do Grupo Karaka, Alba Lessa e Grupo do Month. Além da música, haverá praça de alimentação com diversos food trucks.

Esta será a primeira edição do ano. Natália destaca que o projeto foi bem recebido pela população em 2023, tanto por moradores de Três Lagoas quanto por visitantes de outras cidades. A previsão é realizar pelo menos uma edição por mês.

Este ano, o balneário passará por uma grande reforma, dividida em três etapas. A primeira etapa inclui a construção de um deck com tobogã na praia, a reforma da praia, e a construção de um restaurante e praça de alimentação. Além disso, haverá apresentações ao vivo com maior frequência.

Os quiosques estão disponíveis para aluguel, no valor de R$ 40. Para agendar, os interessados podem dirigir-se até o local ou entrar em contato através do telefone (67) 991531229.

