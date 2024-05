Morador mantém fé e devoção em soldado encontrado morto em Três Lagoas

O pernambucano, Luciano Ferreira dos Santos, que alega ter 121 anos, mas não pode comprovar, nasceu na cidade de Palmeirina, e mora no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Três Lagoas há mais de 70 anos. Para ele o bairro ainda se chama “Feijão Queimado”.

A história de Luciano é de muitas andanças. Ele já trabalhou como segurança na época da Noroeste do Brasil, a NOB, onde teve que enfrentar muito cangaço. Hoje, tem um bar, onde vende bebida para um ou outro cliente. A história que chama atenção é dele com um salgado.

Luciano Ferreira é devoto do soldado, José Carvalho de Lima, que foi encontrado morto em Três Lagoas, onde hoje há um cemitério em homenagem a ele. O pernambucano alega que o soldado se tornou um santo, e já foi até abençoado por ele quando precisa de um serviço.

Como devoto, Luciano sempre foi ao cemitério e costumava limpar o túmulo do soldado. Em algumas vezes, após acabar a limpeza, ele contou que pediu um emprego e a graça foi concedida.

Em 1924, em um levante militar tenentista ocorreu em São Paulo com objetivo de derrubar o governo de Artur Bernardes. Os rebeldes não estavam contentes com os rumos tomados pelos civis enquanto líderes da república brasileira.

O Governo Federal conseguiu debelar as revoltas tenentistas no Rio de Janeiro. Em São Paulo os revoltosos se reuniram em torno do tenente Luís Carlos prestes e organizaram a coluna prestes, que percorreu o interior do Brasil denunciando os desmandos da República Velha.

Em julho de 1924, no estado de São Paulo foram 23 dias de combate intenso. Os revoltosos aguardavam o apoio de outros estados, como Mato Grosso, Amazonas, Pará e Rio Grande do Sul.

Os tenentistas esperavam que a causa ganhasse amplitude nacional, mas os paulistas estiveram praticamente sozinhos no ataque contra a regência de Artur Bernardes. Batalhas sangrentas aconteceram por todo o interior do estado de São Paulo. E uma delas aconteceu em solo três-lagoense ainda no estado de mato grosso

O cemitério do soldado José Carvalho de Lima, fica na divisa dos bairros São Carlos e Nossa Senhora Aparecida. E está muito bem conservado, as pessoas podem ir até o local fazer suas orações e acender vela no cruzeiro. E tem aqueles que acreditam que o soldado interceda por aqueles que vivem neste plano.

