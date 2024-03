Campeonatos Amador e Varzeano estreiam no Estádio Madrugadão neste sábado

Neste sábado (30), será realizado a cerimônia de abertura dos Campeonatos Municipais de Futebol Varzeano e Amador, promovidos pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

As partidas serão realizadas no Estádio Benedito Soares da Mota, conhecido como “Madrugadão”, durante o período noturno. Neste sábado, além da abertura, haverá uma rodada com partida única das duas competições.

Para a competição, um grande número de times inscritos promete o maior Varzeano e Amador dos últimos tempos. Um total de 40 times está credenciado a disputar as taças tradicionais no município, representando uma média de 500 jogadores.

Campeonato Varzeano

Dia 30 (sábado)

Local: Madrugadão

Endereço: rua Augusto Corrêa da Costa, número 3115, no bairro Jardim Alvorada

19h – EC Vila Real X MAC

Campeonato Amador

Dia 30 (sábado)

Local: Madrugadão

Endereço: rua Augusto Corrêa da Costa, número 3115, no bairro Jardim Alvorada

20h20 – Comercial EC / Mercado Nossa Casa FC X Piononense EC

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas