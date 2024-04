Expansão, construção e retomada de fábricas vão movimentar economia

A retomada da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN 3) e a expansão da Eldorado Brasil vão permitir que Três Lagoas tenha um novo “boom industrial”, como o vivenciado durante o período de construção das fábricas de celulose da VCP, depois Fibria, hoje Suzano, em 2009. E, em 2013, com a construção da Eldorado, e também durante a fase de edificação da UFN 3, paralisada em 2014. Durante o período de pico dessas obras, o município gerou muitos empregos e a economia da cidade esteve aquecida.

Nesta semana, a J&F anunciou investimentos de R$ 25 bilhões na construção da segunda linha da Eldorado celulose, com previsão de gerar 10 mil empregos no pico da obra. Apesar de não ter anunciado data, esse é um projeto que já está pronto há 10 anos, inclusive, com as licenças ambientais emitidas, o que agilizará o projeto de expansão.

“Claramente o Brasil voltou a ser a bola da vez. Estamos vendo um volume expressivo da indústria automotiva, e várias outras anunciando números elevados de investimentos, acreditamos que vamos entrar naquele ciclo virtuoso como já vimos o Brasil no passado”, disse o controlador da J&F, Wesley Batista, ao anunciar nesta semana o projeto de expansão da Eldorado.

A UFN 3, com previsão de ter o processo retomado em dezembro deste ano, também demandará cerca de 7 mil trabalhadores para a conclusão da fábrica. “A retomada desses dois projetos, da UFN 3 e da Eldorado, vão possibilitar de 15 mil a 20 mil vagas de empregos. Três Lagoas já tem gerado muitos empregos e, com essas obras, vai gerar muito mais. O município tem se destacado e oferecido condições para a instalação das indústrias”, ressaltou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes.

A instalação da fábrica de celulose da Arauco, em Inocência, também vai proporcionar benefícios, não apenas para o município, mas para as cidades da região Costa Leste, inclusive, Três Lagoas. A empresa que já começou as contratações para a área florestal tem buscado mão de obra em todas as cidades na região de Inocência. Além disso, Três Lagoas é a maior e com mais infraestrutura na Costa Leste, o que permitirá que muitos serviços sejam buscados na cidade.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jaime Verruck, os investimentos privados em andamento e outros projetados, vão permitir um crescimento em torno de 5% em Mato Grosso do Sul neste ano.