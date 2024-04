Cartórios e Centrais de Atendimento ao Eleitor funcionarão em regime de plantão para as eleições

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) informa que o prazo para a regularização do cadastro eleitoral é até o dia 8 de maio de 2024, para que o eleitor possa realizar o voto na eleição municipal deste ano.

Para que a população tenha facilidade no atendimento, a Justiça Eleitoral do Mato grosso do Sul determinou que os cartórios eleitorais e as Centrais de Atendimento ao Eleitor (CAEs) de Mato Grosso do Sul atenderão em regime de plantão no período de 20 de abril a 8 de maio.

Nos dias 20/4 (sábado), 27/4 (sábado), 1º/5 (quarta-feira), 4/5 (sábado) e 5/5 (domingo), o atendimento será das 8 às 13h. Já entre os dias 29 de abril e 8 de maio, das 8 às 18h.

Eleitores que não atualizarem os dados cadastrais, caso não compareçam à revisão do eleitorado em cumprimento ao Programa de Identificação Biométrica do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não poderão votar.

O cancelamento do título foi temporariamente suspenso pelo TSE durante a pandemia da Covid-19, permitindo que os eleitores realizassem os votos nas eleições municipais de 2020 e presidenciais de 2022. No entanto, o efeito de cancelamento voltou a valer após os pleitos.

Como verificar situação eleitoral

Os eleitores que não participaram da revisão eleitoral 2019-2020 devem verificar a situação dos títulos eleitorais por meio das seguintes opções:

Consultando o site do TRE-MS, em “Serviços” e clicando em “Situação Eleitoral”.

Comparecendo ao cartório eleitoral, localizado na rua Alfredo Justino, número 1100, no Centro de Três Lagoas. O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 12h às 18h. O telefone para contato é (67) 99669-6923.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas