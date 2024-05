Professores da UFMS entram em greve em Três Lagoas

Nesta quarta-feira (1º), o Sindicato dos Docentes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (ADUFMS) optou pela adesão à greve dos professores junto aos trabalhadores administrativos, que já estão em reivindicações, desde o mês de março, em Três Lagoas.

Segundo a diretora do ADUFMS, Kaelly Saraiva, as reinvindicações básicas da greve são a solicitação de reajuste salarial para todos os servidores da UFMS, perante as inflações dos últimos anos; a equiparação de cargos e carreiras para professor, técnico, assistente e qualquer servidor publico federal; e a valorização de políticas públicas de educação do país.

“A gente quer essa igualdade de salário ou pelo menos próxima das carreiras. Por isso, estamos reivindicando várias resoluções e decisões do Governo Federal, desde da época do governo Temer, que tem sucateado a educação pública, diminuído incentivos fiscais e recursos de bolsas para pesquisa e precarizado o nosso trabalho e desrespeitado as nossas liberdades democráticas como educadores dentro das universidades públicas”, explicou a diretora do ADUFMS, Kaelly Saraiva.

A última vez que os professores da UFMS entraram em greve foi há nove anos. E de acordo com Kaelly Saraiva, nem todas as reivindicações foram atendidas. “O que nós estamos pedindo, hoje, já vem com atraso histórico. Estamos em um país com políticas públicas que não valorizam o professor universitário e da educação básica, considerando que a docência é a profissão mais digna e bela do planeta. O processo de greve é de luta. Esperemos conseguir o máximo que merecemos, com essa consciência de classe”, expressou.

