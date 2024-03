Confira a programação da Semana Santa da Igreja Católica em Três Lagoas

A Igreja Católica de Três Lagoas divulgou a programação da Semana Santa que se estende até domingo (31), na Páscoa, conhecida também como a Semana Maior, que é o momento central da liturgia católica e a semana mais importante do ano litúrgico, quando é celebrado a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo.

Neste ano, cada uma das cinco Paróquias: Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora Aparecida, Santa Luzia, São Francisco de Assis e Santo Antônio), possui uma programação para a celebração da Páscoa e da Semana Santana.

Confira a programação das Missas e Celebrações da Semana Santa:

Paróquia Santa Rita de Cássia

24/3 – Domingo de Ramos

07h - Paróquia Santa Rita de Cássia.

08h – Benção dos Ramos na Capela N. S. das graças.

09h30 – Paróquia Santa Rita de Cássia.

18h – Benção dos Ramos e procissão saindo da Capela São Judas Tadeu.



25/3 – Celebração das 7 Dores de Maria

19h – Paróquia Santa Rita de Cássia.

26/3 – Missa dos Santos Óleos

19h - Sagrado Coração de Jesus (Catedral).

27/3 – Ofício das Trevas

19h – Paróquia Santa Rita de Cássia.

28/3 – Tríduo Pascal

19h – Santa Missa e rito do lava-pés.

20h – Via Sacra luminosa pela rua e Adoração.

29/3 – Tríduo Pascal - Sexta-feira Santa

06h às 14h – Adoração ao Santíssimo Sacramento.

10h – Via Sacra.

14h – Sermão da Palavra.

15h – Celebração da Paixão.

30/3 – Tríduo Pascal – Sábado Santo Vigília Pascal

19h – Paróquia Santa Rita de Cássia.

31/3 – Domingo de páscoa

07h – Paróquia Santa Rita de Cássia.

08h15 – Capela N. S. das Graças.

09h30 - Paróquia Santa Rita de Cássia.

17h30 – Capela São Judas Tadeu.

19h – Paróquia Santa Rita de Cássia.

Paróquia Nossa Senhora Aparecida

24/3 – Domingo de Ramos

06h – Inicio da Missa e benção dos Ramos na praça dos Ferroviários.

10h – Missa no Distrito de Arapuá.

17h – Missa na Capela São Pedro Apóstolo.

18h – Inicio da Missa e benção dos Ramos na praça dos Ferroviários.



25/3 – Procissão do Encontro

19h – Procissão do encontro homens – Capela São Lourenço.

Procissão do encontro mulheres – Capela Menino Jesus de Praga.



26/3 – Missa dos Santos Óleos

19h – Santo Antônio (Catedral).



27/3 – Via sacra nas ruas

19h – Paróquia Nossa Senhora Aparecida.



28/3 – Tríduo Pascal

19h – Santa Missa e rito do lava-pés e Adoração ao Santíssimo até as 24h.



29/3 – Tríduo Pascal - Sexta-feira Santa

15h – Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo.



30/3 – Tríduo Pascal – Sábado Santo Vigília Pascal

19h – Paróquia Nossa Senhora Aparecida.



31/3 – Domingo de páscoa

07h – Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

10h – Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

19h– Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

Paróquia Santa Luzia

24/3 – Domingo de Ramos

08h – Missa e procissão com a benção dos Ramos.

19h – Missa com a benção dos Ramos.



26/3 – Missa dos Santos Óleos

19h - Sagrado Coração de Jesus (Catedral).



27/3 – Via sacra nas ruas

19h – Paróquia Santa Luzia.



28/3 – Tríduo Pascal

19h – Santa Missa e rito do lava-pés e Adoração ao Santíssimo até as 24h.



29/3 – Tríduo Pascal - Sexta-feira Santa

15h – Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo.



30/3 – Tríduo Pascal – Sábado Santo Vigília Pascal

19h – Paróquia Santa Luzia.



31/3 – Domingo de páscoa

08h – Paróquia Santa Luzia.

19h – Paróquia Santa Luiza.

Paróquia São Francisco de Assis



24/3 – Domingo de Ramos

07h30 – Capela São José Esposo de Maria.

09h – Paróquia São Francisco de Assis.

17h45 – Capela Nossa Senhora de Fátima.

19h - Paróquia São Francisco de Assis.



26/3 – Missa dos Santos Óleos

19h – Santo Antônio (Catedral).



28/3 – Tríduo Pascal

19h – Santa Missa e rito do lava-pés e Adoração ao Santíssimo.



29/3 – Tríduo Pascal - Sexta-feira Santa

05h – Via Sacra – Sagrada Família.

08h – Via Sacra – Capela São José Esposo de Maria.

15h – Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo.



30/3 – Tríduo Pascal – Sábado Santo Vigília Pascal

19h – Paróquia São Francisco de Assis.



31/3 – Domingo de páscoa

08h – Paróquia São Francisco de Assis.

19h – Paróquia São Francisco de Assis.



Paróquia Santo Antônio – Catedral



24/3 – Domingo de Ramos

08h45 – Benção dos ramos no salão em seguida Santa Missa

16h45 – Benção dos ramos no salão em seguida Santa Missa

18h30 – Benção dos ramos no salão em seguida Santa Missa



25/3 – Missa do trabalhador

06h – Paróquia Santo Antônio (Catedral).



26/3 – Missa dos Santos Óleos

06h – Missa do Trabalhador

19h – Paróquia Santo Antônio (Catedral).



27/3 – Missa e a meditação das 7 Dores de Maria

19h – Paróquia Santo Antônio (Catedral).



28/3 – Tríduo Pascal

19h – Santa Missa e rito do lava-pés e Adoração ao Santíssimo.



29/3 – Tríduo Pascal - Sexta-feira Santa

15h – Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo.



30/3 – Tríduo Pascal – Sábado Santo Vigília Pascal

19h – Paróquia Santo Antônio (Catedral).



31/3 – Domingo de páscoa

09h – Paróquia Santo Antônio (Catedral).

17h – Paróquia Santo Antônio (Catedral).

19h - Paróquia Santo Antônio (Catedral).