Dia D de vacinação contra a gripe tem baixa adesão de moradores de Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou o "Dia D" da campanha de vacinação contra a gripe, na Feira Central, em Três Lagoas, mas a procura dos moradores foi abaixo do esperado, com apenas 20 doses aplicadas. A ação ocorreu no sábado (27).



A vacinação continua aberta para os grupos prioritários, que incluem idosos, gestantes, puérperas e povos indígenas, crianças de 6 meses a 6 anos, além de cidadãos com doenças crônicas ou deficiência autodeclarada. As doses estão disponíveis em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) do Município.



A importância da imunização contra a gripe é destacada pela secretaria, não apenas para proteção individual, mas também para a saúde coletiva. A vacinação reduz significativamente o risco de doenças graves, hospitalizações e óbitos causados pela gripe, além de contribuir para evitar sobrecargas nos sistemas de saúde.

*Informações da assessoria da prefeitura.