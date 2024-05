Famílias estão com receio de deixarem moradias na Esplanada NOB

Em Três Lagoas, famílias da região da Esplanada da Noroeste do Brasil (NOB), antiga estação ferroviária do município, estão preocupadas com a possibilidade de serem despejadas das moradias, já que algumas teriam sido notificadas sobre isso. Os terrenos são de posse da Rede Ferroviária Federal S/A, que integra a União Federal. As casas seguem o mesmo padrão de construção e não podem ter a estrutura modificada.

Essa questão é debatida desde 2013, quando os moradores do local foram notificados por mandado judicial sobre a ordem de reintegração de posse dessas casas, que estão sendo ocupadas de forma irregular. Essas residências eram destinadas aos antigos trabalhadores da área ferroviária e para a família deles. Após o desativamento da estação, os imóveis continuam sendo utilizados.

Durante a sessão da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, nesta semana, o assunto foi abordado pelo vereador Bruno Cesar. “Alguns moradores receberam um ofício, mas acredito que seja um documento pedindo a regularização para que continuem ocupando o local. Eles estão com medo de serem despejados, por isso nos procuraram para ajudarmos nesta situação”.

Os moradores da Esplanada da NOB vivem essa insegurança há anos, já que existe uma ação que tramita na justiça para que algumas famílias deixem a área. O vereador esteve em Brasília, na Secretaria do Patrimônio da União (SPU), para verificar a situação desses imóveis. “Estivemos na SPU e fomos informados que ninguém pode pedir que esses moradores saiam das residências, nem a prefeitura municipal e nem a União. Momentaneamente, este é um retorno positivo para aqueles que nos procuraram”.

Segundo o vereador, há uma ação judicial em andamento que visa regularizar todos os imóveis que pertenceram à antiga Rede Ferroviária. Ele afirmou que, devido a essa ação, a situação dos imóveis ainda é indefinida, mas, no momento, não há uma reintegração de posse em andamento.

