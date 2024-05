Cras tem novo horário de atendimento em Três Lagoas

Para melhor atender os usurários, os seis Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Três Lagoas ampliaram o horário de atendimento. A população que necessita dos serviços pode procurar as unidades de 7h às 17h. A principal mudança foi o horário contínuo, sem interrupção no período do almoço.

Segundo a secretária de assistência social, Daiane Mateus, o atendimento no horário de almoço é pensando, justamente, nas pessoas que só têm esse momento para irem ao órgão, devido a questões pessoais. “A mudança foi pensando na comunidade dos usuários e para garantir o direito que eles têm em ter acesso aos serviços do Cras”, ressaltou.

Continue Lendo...

A secretária reforçou ainda a importância de as pessoas irem ao Cras para manterem seus cadastros atualizados no CadÚnico, algo fundamental para a manutenção de benefícios sociais como Programa Bolsa Família. “Não é só atualizar o CadÚnico, mas todas as informações como alteração de vínculo familiar, mudança de escola do filho, entre outros dados, que se tiverem divergentes podem causar suspensão ou bloqueio do benefício”, orientou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Hoje, em média há 27 mil famílias de Três Lagoas inscritas no CadÚnico, e que recebem o Bolsa Família é em torno de 6.700 famílias. O município conta com o Cras Amélia Jorge, Cras Ana Maria, Cras Interlagos, Cras Ruth Máximo Filgueiras, Cras São João e Cras Vila Piloto, ambos atendem todo o entorno dos bairros.

O setor de assistência social reforça ainda a importância de manter atualizado todas as informações dos usuários, para que os servidores do Cras possam entrar em contato para ofertar os cursos gratuitos como de corte de cabelo, serviços de beleza, panificação e, entre outros treinamentos disponíveis a população.

Confira na entrevista abaixo: