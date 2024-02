Em Três Lagoas, fevereiro tem início com calorão e chuva em áreas isoladas

O mês de fevereiro começa com previsão de altas temperaturas e pancadas de chuva típicas de verão no decorrer do dia. A quinta-feira (1), será de sol com aumento de nuvens de manhã, e pancadas de chuva à tarde, em Três Lagoas.

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), indica dia de sol com variação de nebulosidade. Além disso, existe a possibilidade de chuvas, intensas principalmente nas regiões Leste, de Mato Grosso do Sul.

No decorrer do mês, espera novos episódios de calor intenso nas duas primeiras semanas de fevereiro. E a partir do dia 15 de fevereiro chuvas regulares de intensidade mais fortes com riscos para enchentes.

Em Três Lagoas, os termômetros estarão em elevação, a mínima foi de 22°C, e a máxima pode chegar 35°C.