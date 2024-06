Acidente envolvendo bicicleta elétrica e ônibus deixa ciclista ferida

Uma jovem, de 18 anos, ficou ferida após ser atropelada por um ônibus, na manhã desta segunda-feira (10), na rua Abílio Siqueira Campos, cruzamento com a rua Antônio Pereira do Amaral, no Conjunto Habitacional Novo Oeste, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estaria em uma bicicleta elétrica no sentido Novo Oeste-Santa Luiza, quando o ônibus, que fazia o mesmo sentido, teria realizado uma conversão à direita, e colidiu a lataria do veículo na bicicleta elétrica. A ciclista foi arremessada ao solo, sofrendo escoriações pelo corpo.

O motorista do ônibus, de 60 anos, relatou que teria sinalizado com pisca alerta e manobrado o ônibus à direita, com o objetivo de acessar a rua Antônio Pereira do Amaral. Disse que não a viu a vítima ao lado do veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e a jovem levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O Pelotão de Trânsito da Polícia Militar foi até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi registrado o boletim de ocorrência de lesão corporal.