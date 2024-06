Três-lagoense Vitória Barreto conquista medalha de bronze no Atletismo Sub-20

A atleta Vitória da Silva Barreto, integrante da equipe de atletismo da Prefeitura de Três Lagoa, Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), Associação Três-Lagoense de Atletismo (ATA) e Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS), conquistou medalha de bronze na prova do arremesso de peso, no Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo Sub-20. O torneio aconteceu neste domingo (9), na cidade carioca de Niterói.

Vitória, vem se destacando no cenário esportivo nacional, como uma das grandes promessas do atletismo brasileiro. Além de Vitória, outros atletas da equipe também tiveram participações notáveis no campeonato. Pablo dos Anjos Vicente competiu nas provas de 800 e 1.500 metros, conquistando a 8ª colocação em ambas as disputas. Samantha Lima da Silva, por sua vez, participou das provas de arremesso de peso e lançamento do disco, representando a equipe com empenho e determinação.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas