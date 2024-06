Três Lagoas possui 22,66% de cobertura vacinal contra a poliomielite

O Dia D de Imunização contra a poliomielite, com o uso da gotinha via oral, imunizou 374 crianças de 1 a 5 anos de idade, no sábado (8), em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) do município.

A ação da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Central de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), além da gotinha da polio, ofereceu às crianças que passaram pelas USFs a oportunidade de atualizar a carteira de vacinação com todas as vacinas do calendário nacional que estivessem pendentes.

Continue Lendo...

Até esta segunda-feira (10), Três Lagoas possui 22,66% de cobertura do público-alvo da campanha, sendo que a meta estipulada pelo Ministério da Saúde é de 90% da faixa etária de 1 a 5 anos imunizada. No total, foram aplicadas 1.719 doses do imunizante na cidade.

A SMS enfatiza a importância da prevenção e do compromisso com a saúde infantil, assegurando que nenhuma criança fique desprotegida. A vacinação é segura, eficaz e é o meio mais eficiente de manter doenças imunopreveníveis longe das crianças.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas