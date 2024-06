'Rock in Rua' será realizado em 16 de junho em Três Lagoas

No próximo domingo, 16 de junho, a partir das 15h, será realizado o “Rock in NOB”, conhecido como “Rock in Rua”. O evento é promovido pela Associação de Rock e Cultura de Três Lagoas (Aroc), em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura (Semec).

Nesta edição, os shows ganharam um novo local, a Esplanada NOB. A festança não muda a essência, contando com apresentação da “Tia Pam” e os “Jotapê e os Clandestinos”, garantindo uma tarde de domingo repleta de cultura rock e diversão.

Para um bom evento, não pode faltar uma boa praça de alimentação. A ação vai contar com carros de foodtrucks, com variedades de comidas e bebidas, como: lanches, cerveja, chopp, churros, entre outros.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas