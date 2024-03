Ex-vereadora é baleada durante feminicídio em Três Lagoas

A professora e ex-vereadora do PT, Maria Izabel Prates Oliveri, de 76 anos, conhecida como a ‘Bel do PT’, foi baleada durante um crime de feminicídio ocorrido, nesta quinta-feira (21), no bairro Santa Luiza, em Três Lagoas.

De acordo com boletim de ocorrência,Maria Izabel foi atingida com um tiro na perna, no momento em que, o suspeito, de 24 anos, efetuou vários disparos com arma de fogo e matou, com dois tiros, a ex-mulher, Gilvanda de Paula e Silva, de 42 anos.

No momento do crime, as vítimas estavam dentro de um carro, no estacionamento de uma capela funerária, onde foram acompanhar um velório, quando foram surpreendidas pelo suspeito. Maria Izabel foi levada para o hospital, onde está recebendo tratamento e passa bem.

Polícia recebeu uma cápsula, que foi encontrada por um enfermeira nas vestes da vítima, no hospital. Foto: Alfredo Neto/ JPNews

Durante as ingestigações, a Polícia Civil recebeu uma cápsula, que foi encontrada por uma enfermeira nas vestes da vítima, no hospital. A sindicalista é uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores, em Três Lagoas. Recentemente, ela participou da paralisação dos servidores administrativos da prefeitura.

Após o crime, a polícia recebeu uma denúncia pelo 190 informando o paradeiro do suspeito, que foi localizado e preso em flagrante, na rua 29, no bairro Vila Piloto 5, em Três Lagoas. O suspeito confessou o crime contra a ex-mulher Gilvanda de Paula, alegando que “havia bebido demais e fez uma besteira”. A arma usada foi um revólver calibre 38, que foi arremessado pelo suspeito em um terreno baldio, na rua Urias Ribeiro, e ainda não localizada.

