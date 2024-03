Homem mata ex-mulher a tiros em estacionamento de velório e dispara contra idosa

Um feminicídio seguido de tentativa de homicídio foi registrado na manhã de quinta-feira (21), após uma mulher, de 41 anos, ser atingida por dois tiros no tórax, no estacionamento de uma capela, onde ocorria um velório, no bairro Santa Luzia, em Três Lagoas.

A vítima foi identificada como Givanilda de Paula e estava chegando no local para acompanhar um velório. No momento do crime, uma idosa que estava como passageira do carro também foi atingida pelo disparo na perna e não corre risco de morte.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, identificado por testemunhas como ex-marido da vítima, de 24 anos, teria chegado a pé ao local e efetuado os disparos contra a ex-companheira. O homem teria disparado diversas vezes contra o veículo, onde estavam as vítimas.

Givanilda, em estado gravíssimo, foi levada para atendimento médico mas morreu no centro cirúrgico do Hospital Auxiliadora.

Equipes da PM estiveram na residência onde o suspeito teria se escondido após o crime. Foto: Alfredo Neto/JPNews

Após o crime, o suspeito teria fugido em um automóvel em direção ao bairro Nossa Senhora Aparecida, se escondeu em uma residência, na rua Manoel Pedro de Campos.

Um militar de folga teria localizado o endereço e avisado o Centro de Operações Militares (Copom), que enviou a Força Tática, Rádio Patrulha, Pelotão de Trânsito e outras viaturas para auxiliar na prisão. Ao perceber a chegada dos policiais, o suspeito teria pulado muros de várias casas vizinhas para fugir.

Durante a coleta de dados com familiares, em frente ao hospital, policiais civis do SIG (Setor de Investigações Gerais) receberam a informação que o suspeito havia sido detido por dois tenentes da Polícia Militar, no bairro Vila Piloto, distante mais de 10 km do local do crime.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas.