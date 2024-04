Homem é perseguido alvejado a tiros e invade casa para não morrer

O Corpo de Bombeiros socorreu um homem ainda sem identificação, vítima de uma tentativa de homicídio na noite deste domingo (28), na rua Ostiano Neves Alexandria, bairro Jardim Rodrigues, em Três Lagoas (MS).



Por volta 20h populares ligaram para o Corpo de Bombeiros, informando que um homem vítima de disparos de arma de fogo, teria invadido uma residência na tentativa de fugir de pessoas que o perseguia.

A Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros foi ao local, onde a vítima foi localizada na garagem da residência. O homem estava bastante agitado, desorientado e com duas perfurações, uma no tórax do lado direito e outras nas costas, próximo ao quadril.

Sem portar documentos e sem conseguir falar o nome e quem seria os autores, a vítima foi socorrida pelos militares em estado grave e levada ao Hospital Auxiliadora.



Testemunhas no local onde a vítima foi socorrida, relataram ter avistado duas caminhonetes e um carro, em alta velocidade, seguindo em direção a vítima que gritava por socorro e logo em seguida, ouviram os disparos e a vítima voltar, sangrando pedindo para ser salva, que os atiradores queriam o matar.



Já na rua João Alves de Ferreira, testemunhas relataram que a vítima estava caminhando, quando uma pessoa teria dito a outra pessoa, “olha lá, não é aquele cara que te bateu?”, sacado um revólver e disparado por três vezes contra a vítima, que caiu 100 metros a frente baleada com dois tiros, e ao perceber que seria executada, levantou e correu por 200 metros, até a rua Ostiano Neves Alexandria, onde invadiu uma residência pedindo por socorro.



A Polícia Militar foi informada sobre o ocorrido, pelo Corpo de Bombeiros, devido não ter havido registro de chamada no 190 da Polícia Militar, sobre disparos de arma de fogo. Cientes do ocorrido, a Força Tática foi ao bairro, onde foi feita rondas na tentativa de captar informações sobre o fato, na tentativa de descobrir algo sobre os possíveis autores e a motivação da tentativa de homicídio e a identificação da vítima dos disparos.