Idosos podem emitir cartão de vaga especial nesta sexta-feira em Três Lagoas

Em alusão à 18ª Semana Municipal de Trânsito, está sendo realizada diversas ações promovidas pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (Deptran) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), no município.

As atividades iniciaram no dia 15 de abril e encerram nesta sexta-feira (19), com uma palestra do Deptran para os usuários do Centro de Convivência “Tia Nega” e a realização do serviço de Trânsito Itinerante para confecção dos cartões de idosos, no mesmo local.

Para os idosos que queiram emitir gratuitamente o cartão de estacionamento para vaga especial, é necessário realizar o pré-cadastro no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV “Tia Nega”, nesta sexta-feira.

De acordo com o Deptran, o único critério para adesão é ter acima de 60 anos de idade. O cartão é pessoal e intransferível e pode ser utilizado em qualquer veículo, desde que esteja transportando o titular.

Caso um veículo seja flagrado estacionado em uma vaga destinada a idosos, sem possuir 60 anos ou mais e sem a devida credencial sinalizada no painel, será aplicada uma multa no valor de R$ 293,47. Além disso, essa infração é considerada gravíssima e resulta em sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor e o veículo pode ser recolhido.

Como efetuar

Para o pré-cadastro, é necessário levar a cópia do documento pessoal com foto (RG, CPF ou CNH) e comprovante de residência até a sede do Tia Nega, localizado na rua Pelopides Gouvêia, número 2230. O horário de atendimento é das 7h às 11 e das 13h às 17h.

Com estes documentos em mãos, é iniciado o processo de emissão do cartão. O prazo máximo de vencimento do cartão é de cinco anos, por isso, é importante que as pessoas que já têm o benefício se atentem para as datas. Quem já possui também poderá renovar o documento, basta levar o cartão antigo e trocar pelo novo.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas

