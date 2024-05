Imprudências são as principais causas de acidentes de trânsito

Neste mês, têm sido realizado diversas ações educativas no trânsito de Três Lagoas referente a campanha “Maio Amarelo” com o tema “A paz no trânsito começa por você”. O objetivo é conscientizar os condutores sobre os cuidados para a segurança no trânsito.

A imprudência na cidade assusta o taxista, Aparecido Alves da Silva, morador de Três Lagoas. “É assustador a imprudência. É moto, bicicleta elétrica, todos entram na frente dos carros. Se a gente não frear, a gente bate”, contou.

Mesmo com todas as ações, inúmeros acidentes já foram registrados em ruas e avenidas na cidade, nesta quinzena do mês. De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas, o principal motivo de ocorrências é a imprudência.

Os acidentes envolvem ciclistas, motociclistas e motoristas causam danos aos veículos e ferimentos e sequelas aos envolvidos. Para a coordenadora do setor de educação no trânsito, Caroline Feliciano, os acidentes ocorrem por negligência dos motoristas.

“Por causa de imprudência, negligência e imperícia muitas vidas são ceifadas. O Brasil carrega o fardo de ser o 4ª país onde se morre mais pessoas em decorrência dos acidentes de trânsito”, ressaltou a coordenadora Caroline Feliciano.

O professor, Sidionetti Camargo Corniani, também analisa que a situação no trânsito em Três Lagoas está preocupante. Para ele, é preciso mais ações educativas. “Está faltando um pouco mais de paciência e responsabilidade no trânsito. As bicicletas normais e elétricas não respeitam as regras de trânsito”, explicou.

