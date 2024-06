Três Lagoas tem 48 empresas abertas em maio, aponta Junta Comercial

Três Lagoas foi o quarto município de Mato Grosso do Sul, que mais abriu empresas, no mês de maio de 2024, segundo dados divulgados pela Junta Comercial do Estado (Jucems). O setor de Serviços concentra a maioria dos registros, seguido do Comércio e da Indústria.

Conforme a Jucems, o estado bateu record na abertura de empresas, no mês passado, ao registrar 960 novas firmas, sendo o maior número desde início da série histórica, em 2.000. Em 2024, no mesmo mês haviam sido abertas 838 empresas. “Isso representa que estamos em crescimento econômico contínuo e estabilizado. Temos a política de desenvolvimento econômico positiva, e com esse incentivo, a Jucems de maneira aberta, franca, colabora com o cidadão para melhor servir. Estamos imbuídos em dar continuidade para que o número de abertura de empresas continue a crescer”, disse o diretor-presidente da Jucems, Nivaldo Domingos da Rocha.

O setor de Serviços concentra 682 empresas, ou 71,04% do total. O Comércio, 243, e o setor da Indústria 35. No acumulado do ano já se somam 4.832 novas firmas no estado, com predominância para os Serviços (3.434). Aparecem logo depois Comércio (1.208) e Indústria (190).

Quanto à distribuição regional, Campo Grande, como capital e cidade mais populosa, concentra a maioria dos registros: 399, o que perfaz 41,56%. Em seguida aparece Dourados (96), seguido de Chapadão do Sul (57), Três Lagoas (48), Naviraí (39), Maracaju (22), Ponta Porã (20), Corumbá (19), Nova Andradina (18) e Aparecida do Taboado (17).

*Com informações da assessoria.