Três Lagoas faz 109 anos: igrejinha de Santo Antônio completa 110 anos

Nesta quinta-feira, 13 de junho, é comemorado o Dia de Santo Antônio, padroeiro de Três Lagoas. Diferente de Campo Grande, em Três Lagoas, não é considerado feriado.

A Igreja de Santo Antônio foi construída em 1914 em um terreno doado por Teotônio Mendes, comerciante que chegou à Três Lagoas em 1912. De acordo com o historiador Rodrigo Fernandes, a construção da igreja foi uma forma de homenagear os portugueses que viviam em Três Lagoas, e ao padroeiro Lusitano Santo Antônio de Pádua, também conhecido como Santo Antônio de Lisboa.

A igrejinha de Santo Antônio já passou por três processos de restauração, sendo a primeira no ano de 1939, a segunda em 2003, e a terceira cuja obra começou no final de 2020, foi entregue no final de 2021.

Com o decreto lei de tombamento municipal aprovado durante a gestão do então prefeito Lúcio Queirós Moreira, em 1982, a igrejinha de Santo Antônio torna-se patrimônio histórico de Três Lagoas.

Culturalmente, para os habitantes de Três lagoas, a igreja Santo Antônio ocupa um lugar importante como símbolo da cidade. Também foi o palco da história do pretinho aleijado, hoje transformado em lenda. O pretinho aleijado, entre outras coisas, era o responsável por tocar o sino da igreja em horas específicas. Sua lenda se iniciou quando, durante um assalto à igreja, foi assassinado pelo assaltante. Desde então, diz-se que o sino da igreja toca por si só e que isso seria o espírito do pretinho aleijado desempenhando seu trabalho. Mas, conforme Rodrigo, isso não passa de lenda.

Atualmente, a igreja fica aberta apenas uma vez na semana, somente no dia da missa que acontece às sextas-feiras, ao meio dia.

