Festival de Bandas e Fanfarras de Três Lagoas deverá reunir mais de mil pessoas

Nesta sexta-feira (14) será realizado, na Esplanada da NOB, o 5º Festival de Bandas e Fanfarras de Três Lagoas, reunindo quase 800 integrantes das bandas de dez cidades de Mato Grosso do Sul, totalizando um total de 11 bandas. Esse ano haverá a presença especial da Banda de Música do Comando Militar do Oeste.

O evento, que já se tornou tradicional, é um dos que anuncia a abertura das festividades da Emancipação Política e Administrativa da Cidade, que completa 109 anos no dia 15 de junho.

O festival terá início às 19h, no dia 14 de junho na Esplanada NOB, no Centro da Cidade, sob a organização da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) e apoio de diversas outras pastas da Administração Municipal.

*Informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas.