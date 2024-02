Índice alarmante de focos de Aedes Aegypti prevalece no Centro de Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas emite um alerta aos comerciantes do Centro da cidade sobre o preocupante índice de infestação do Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como dengue, Zika e Chikungunya. De acordo com o Levantamento de Índice Rápido de Aedes Aegypti (LIRAa), a região do centro comercial apresenta uma infestação alarmante de 12,8%, muito acima do recomendado pelas autoridades em saúde.

Segundo a escala do LIRAa, índices acima de 4% representam risco alto de surto. Além disso, é importante destacar que 91% dos focos do mosquito estão sendo encontrados em residências ocupadas e estabelecimentos comerciais.

Continue Lendo...

Devido a esse dado preocupante, além das ações de rotina do Agendes de Endemias, a SMS está em contato com o Sindicato do Comércio para ampliar as ações de orientação e alerta aos comerciantes. A pasta deve promover, ainda, mutirões e ações de conscientização.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Consequências desse índice

A SMS enfatiza as consequências diretas para os comerciantes, sendo a principal eles mesmos ou seus funcionários contraírem doenças transmitidas pelo mosquito. Além do próprio agravo a saúde de todos, que é um fato máximo de preocupação, pois há casos que pode levar a morte, com a alta possibilidade de surto dessas doenças vai impactar também no bolso.

O absenteísmo por dengue leve, por exemplo, pode chegar a 7 dias, enquanto a internação pode ultrapassar 10 dias. A Chikungunya pode afastar um colaborador do trabalho por até 15 dias, podendo se estender por meses.

Além disso, há o risco de síndrome de Zika, associada à microcefalia, e a possibilidade de entrada de novos sorotipos do vírus em nosso município. Isso pode resultar em sobrecarga dos colaboradores remanescentes, diminuição de produção e perda de clientes no comércio.

Por isso, é de suma importância a colaboração de todos e que os comerciantes recebam e disponibilizem um colaborador para acompanhar os Agentes de Endemias durante a vistoria dos estabelecimentos comerciais.

Impactos para a sociedade em geral

Os impactos para a sociedade também são significativos, incluindo postos de saúde e unidades de pronto atendimento lotados, ocupação dos leitos hospitalares e ocorrência de óbitos. Inclusive, alguns estados do país entraram em epidemia de dengue, algo que reforça esse alerta para Três Lagoas.

Prevenção

Para prevenir a proliferação do Aedes aegypti, é fundamental adotar medidas simples, como eliminar recipientes que possam acumular água parada, manter caixas d’água vedadas, limpar regularmente calhas e ralos, e utilizar telas em janelas e portas.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas