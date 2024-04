Sejuvel abre vagas gratuitas de badminton para turma inicial

Estão abertas inscrições para as aulas do Projeto da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) de badminton para turma inicial. São diversas vagas gratuitas para crianças e adolescentes a partir de 10 anos de idade.

As aulas acontecem no Ginásio Poliesportivo Professor “Eduardo Antônio Milanez”, no período da manhã. O período de inscrição é até o preenchimento de todas as 42 vagas.

Continue Lendo...

Para participar, é necessário efetuar a matrícula na sede da Sejuvel. O período de inscrições vai até o preenchimento das vagas de cada turma. A Sejuvel está localizada no Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha”, no cruzamento da Avenida Clodoaldo Garcia com a rua Maria Guilhermina Esteves, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h, telefone (67) 3929-1800.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A MODALIDADE

O badminton é como um jogo de tênis com oponentes, um em cada lado da quadra segurando uma raquete. Só que, no lugar de uma bola (como ocorre com o tênis), é preciso acertar uma peteca. Ela, aliás, tem um nome um pouco diferente: volante ou birdie. E você acha que uma peteca torna tudo mais devagar e suave? Nada disso! A velocidade que essa peça “inofensiva” chega a atingir é superior à bola de tênis – uma média de 300 km/h.

*Informações da assessoria da prefeitura.