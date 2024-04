Deputado Roberto Hashioka cumpre agenda em Três Lagoas

O deputado estadual Roberto Hashioka cumpriu agenda em Três Lagoas, nesta segunda-feira (30), destacando-se por visitas a entidades em que ele apoia por meio de emendas parlamentares. A jornada teve início no Centro de Especializado em Reabilitação II (CER) da APAE, localizado no centro da cidade.

Roberto Hashioka não apenas expressou sua gratidão aos três-lagoenses, mas também reconheceu os serviços prestados pelos funcionários em pro da comunidade através do CER II e relembrou o desejo da retomada das obras de formar da unidade. “Não conhecia um centro de reabilitação com tanta propriedade como este e dedicação dos 40 funcionários”, expressou.

Hashioka ressaltou ainda sobre recursos que já estão disponíveis desde de 2023, como R$ 150 mil para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, R$ 100 mil para o setor de Oncologia do mesmo hospital, além de R$ 50 mil para a Escola Afonso Pena e R$ 50 mil para o CER II.

“Venho retribuir o apoio dos três-lagoenses com meu trabalho através das emendas parlamentares. E já me coloquei a disposição para os anos de 2025 e 2026, buscando contribuir para melhorar e dar mais dignidade as pessoas, principalmente, aquelas que precisam”, ressaltou o deputado Hashioka;

Cada deputado estadual tem emenda individual de R 3 milhões. Segundo Hashioka, em 2023, o estado liberou todas as emendas. E por conta das eleições municipais a expectativa é que as emendas 2024 sejam liberadas até junho. “Nossa corrida é pedindo para as instituições e entidades cumprirem as documentações necessárias, porque o objetivo do governo é liberá-las ainda no primeiro semestre”, orientou.

Confira na entrevista abaixo: