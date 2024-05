Confira datas comemorativas e feriados de maio de 2024

O mês de maio começa com o feriado do Dia do Trabalhador, traz o Dia das Mães e termina junto às comemorações de Corpus Christi, feriado em alguns estados e municípios brasileiros. Em 2024, maio contará com efemérides de comoção nacional a exemplo dos 30 anos da morte de Ayrton Senna e do poeta gaúcho Mario Quintana.

No dia 1º de maio, celebramos o Dia da Literatura Brasileira. Foi nesta data, há 30 anos, que o mundo lamentou a morte do piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. O assunto virou destaque do Hoje é Dia desta semana (Leia aqui).

Na sequência, no dia 3, destacam-se os 20 anos da morte da artista plástica fluminense Lygia Pape e dos 70 anos da partida de Benjamin de Oliveira, palhaço, compositor, ator, cantor e instrumentista mineiro.

"Eles passarão...Eu passarinho!"

No dia 5 de maio, em 1994, partia o poeta gaúcho Mário Quintana. O História Hoje conta detalhes do chamado "poeta das coisas simples", que vai muito além do Poeminho do Contra (Todos esses que aí estão/ Atravancando meu caminho,/Eles passarão.../Eu passarinho!). Quintana foi também tradutor, escritor e jornalista brasileiro.

O mundo sertanejo comemora os 70 anos do nascimento do cantor e compositor paranaense José Lima Sobrinho, conhecido como Chitãozinho. O dia 5 também rememora os 40 anos desde que a primeira unidade geradora da Usina Hidrelétrica de Itaipu passou a gerar energia elétrica.

No dia 7 de maio, há 200 anos, ocorreu a primeira apresentação da Nona Sinfonia de Beethoven, em Viena. O programa Concertos Deustche Welle, da emissora pública internacional da Alemanha, refez a apresentação da Nona Sinfonia de Beethoven, com o seu famoso “Ode a Alegria”.

No dia 8, recordamos a partida do pianista, professor e compositor amazonense Arnaldo Rebello, há 40 anos, e do cantor paulista Jair Rodrigues, há 10 anos.

Mandela, presidente da África do Sul

No dia 10 de maio, há 30 anos, Nelson Mandela foi empossado como o primeiro presidente negro da África do Sul. Em 2018, a Agência Brasil produziu um especial sobre o centenário do primeiro presidente negro sul-africano. Mandela teve papel determinante no fim do sistema de segregação racial conhecido como “apartheid”.

O homem, também chamado de Madiba, que nasceu livre para correr pelos campos ao redor da cabana onde morava, e que passou 27 anos atrás das grades por seu engajamento na luta contra o racismo, deixou lições para a humanidade, relembra a reportagem.

Também celebramos o Dia Mundial do Lúpus, uma data reconhecida pela Organização Mundial de Saúde para conscientização sobre esta doença autoimune.

O grande destaque do dia 11 é, sem dúvidas, o nascimento do pintor catalão Salvador Dalí, que completaria 120 anos.

Já no dia 17 de maio, comemoramos o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia e Transfobia, além do Dia Mundial da Sociedade da Informação, popularmente conhecido como Dia Mundial da Internet.

Em 2020, a Agência Brasil preparou reportagem especial sobre o tema durante a pandemia de Covid-19: Dia da Internet: os desafios da hiperconexão em momento de pandemia

O dia 18 de maio é marcado pelo Dia Internacional dos Museus, pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e pelo Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Há 60 anos, foi lançada a revista "Pif-Paf" por Millôr Fernandes.

No dia 24 de maio, Dia Nacional do Café, recordamos a morte do compositor, pianista e bandleader estadunidense Duke Ellington, há 50 anos. No dia 25 de maio, recordamos a descoberta de um buraco negro pelo Telescópio Hubble, há 30 anos.

No dia 26 de maio, celebramos o nascimento da religiosa baiana Irmã Dulce, que completaria 110 anos, e do músico estadunidense Lenny Kravitz, que completa 60 anos.

O destaque final do mês vai para o dia 28 de maio, Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna e o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher.

A última semana de maio termina com Corpus Christi, no dia 30. Em alguns estados e municípios a data é considerada feriado mas, na maior parte do país, costuma-se decretar ponto facultativo no dia.

O Corpus Christi é uma celebração religiosa que acontece 60 dias após a Páscoa. As celebrações são conhecidas pelos famosos tapetes coloridos, por onde os fieis passam em procissão.

*Informações da Agência Brasil.