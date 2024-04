Mais de 660 animais silvestres foram capturados na zona urbana em Três Lagoas

Em Três Lagoas, o aumento da presença de animais silvestres dentro do perímetro urbano de tem sido observado nos últimos anos. De 2022 para 2023, registrou-se uma elevação de 1%, e a expectativa é que 2024 supere o ano anterior.

Muitos moradores têm compartilhado experiências inusitadas, como o caso da empresária Marina Camargo, que se deparou com um gambá dentro do vaso sanitário de casa. “Eu estava dormindo e minha filha viu que nossas gatas estavam bem agitadas no banheiro. Ela levantou a tampa do vaso e encontrou o gambá com metade do corpo para dentro da água e a outra para fora. O animal estava bem assustado, acredito que ele tenha vindo pela tubulação”.

Ela tentou contato com as autoridades, mas não obteve resposta. “Eu fiquei com medo dele acabar morrendo ou das gatas o morderem. Nós pegamos uma caixa com um pano, colocamos o gambá dentro e soltamos ele na região do quartel. Eu acredito que ele tenha vindo atrás de comida. A prioridade era de que a polícia viesse pegá-lo para soltar no local correto, mas como fiquei apreensiva, nós mesmo soltamos o animal”.

De acordo com o professor de biologia, José Ragusa Netto, especialista no estudo da presença de animais silvestres em ambientes urbanos, a falha na preservação do cerrado é um dos principais motivos para esse aumento. “Em Três Lagoas, a área urbana aumentou de 40 km² para 61 km², já a plantação de eucalipto, nos últimos 15 anos, passou de 88,5 mil hectares para 264 mil hectares”.

Com a diminuição do habitat natural, esses animais procuram refúgio nas áreas urbanas, onde encontram alimento e água em abundância, além da ausência de predadores naturais. “Há bairros em que o eucalipto já está muito próximo da cidade. Nós tivemos grandes mudanças que envolveram urbanização e expansão da área de eucalipto, que se torna inóspita e sem alimento para os animais”.

Dados da Polícia Militar Ambiental (PMA) revelam que, em 2023, foram capturadas 287 espécies na zona urbana de Três Lagoas, sendo 84 delas em residências. Em 2024, até o momento, já foram realizadas 93 capturas, sendo 36 em residências. Desde 2022, mais de 660 espécies foram encontradas em áreas urbanas do município, uma média de um animal silvestre capturado por dia.

Entre as espécies mais encontradas estão o gambá, diversas serpentes, araras, maritacas, tamanduás-bandeira, teiús, papagaios e jabutis. Esses animais têm hábitos noturnos e procuram ambientes mais arborizados.

A Polícia Militar Ambiental é responsável pela captura e soltura dessas espécies. O capitão Gabriel Rocha explica sobre a operação. “Nós pegamos informações com quem está solicitando o serviço, sobre qual é o tipo de animal e se ele está isolado em algum local ou solto. Essas questões são importantes para a escolha dos equipamentos corretos para resgatar o animal. Quando ele está ferido, nós o deixamos em observação no quartel para, assim que possível, o encaminharmos para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), em Campo Grande. Quando ele não está ferido, nós soltamos o animal nas zonas rurais de Três Lagoas ou em cidades vizinhas”.

Segundo o capitão, é necessário cuidado ao lidar com os animais, pois eles podem se sentir acuados e atacar. “Devemos ter cautela, especialmente com araras não domesticadas, devido à força do bico. Quanto ao tamanduá-bandeira, ele tende a se afastar na presença humana, mas se acuado, pode reagir agressivamente. Se encontrar cobras venenosas, é importante isolá-las e chamar a PMA para o resgate”.

A Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas está disponível 24h e pode ser contatada pelo número (67) 3929-1360, inclusive via WhatsApp, para o envio de imagens e localização dos animais encontrados.

