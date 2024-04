Pagamento do 13º aos aposentados começa nesta semana

O governo federal determinou, em março, a antecipação do pagamento das duas parcelas do 13º salário para os aposentados e pensionistas, programando a liberação para o primeiro semestre deste ano, que normalmente ocorre em agosto. Seguindo o calendário divulgado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o valor começará a ser depositado a partir desta quarta-feira (24).

Os beneficiários da Previdência Social devem ficar atentos ao calendário de pagamento, que é organizado de acordo com o Número de Identificação Social (NIS). Para aqueles que recebem até um salário mínimo, a parcela será depositada entre os dias 24 de abril e 8 de maio, seguindo a ordem crescente pelo dígito final do NIS. Já para quem recebe acima de um salário mínimo, o depósito será feito a partir do dia 2 de maio.

O pagamento da segunda parcela ocorrerá entre os dias 24 de maio e 7 de junho, seguindo a mesma lógica de organização. É importante destacar que têm direito ao benefício os aposentados, pensionistas do INSS e segurados temporários, como os beneficiários de auxílio reclusão, auxílio acidente e auxílio por incapacidade no valor proporcional.

Os segurados têm a opção de verificar o número do cartão tanto no site quanto no aplicativo Meu INSS. Em ambos os casos, é necessário realizar o login com a senha cadastrada no portal Gov.br.

