Concurso Nacional Unificado será aplicado em cinco locais em Três Lagoas

Neste domingo (5), milhares de pessoas participarão do Concurso Nacional Unificado para servidor público federal. Em Mato Grosso do Sul, Três Lagoas será uma das cidades a sediar a aplicação das provas.

Ao todo, são mais de 2 milhões de inscritos em todo o país, sendo 34 mil deles no estado sul-mato-grossense, que registrou uma das menores quantidades de candidatos no âmbito nacional.

Os candidatos disputarão 6.640 vagas distribuídas entre 21 diferentes órgãos federais. Quatro municípios de Mato Grosso do Sul sediarão os locais de prova: Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas.

Em Três Lagoas, serão cinco locais de aplicação, incluindo quatro escolas estaduais e a faculdade Aems. Mais de 2,5 mil candidatos realizarão o exame no município. Os participantes podem verificar o local de prova através da página do participante.

O exame será dividido em períodos matutino e vespertino. Pela manhã, os portões terão abertura às 6h30, com fechamento às 7h30. As provas serão aplicadas às 8h, com duração de duas horas e meia.

Na parte da tarde, os portões terão abertura às 12h, com fechamento às 13h. A partir das 13h30, as provas começarão a serem aplicadas, com duração máxima de três horas e meia. Os horários são do estado de Mato Grosso do Sul.

Os candidatos poderão apresentar documentos digitais originais, não sendo aceitos prints, fotos ou cópias autenticadas.

O uso de aparelhos eletrônicos no local é proibido, sob risco de anulação da participação no exame.

Apenas canetas esferográficas pretas serão permitidas para preenchimento do gabarito, e os cadernos de provas não poderão ser retirados do local por questões de segurança. O monitoramento dos locais de prova será reforçado e contará com apoio da Força Nacional de Segurança Pública no estado.

Este é o maior concurso já realizado no país, envolvendo mais de 215 mil trabalhadores na logística de aplicação das provas. Dentre os cargos oferecidos, dez terão Campo Grande como local de trabalho, nos institutos de Ciência e Estatísticas (IBGE) e na Reforma Agrária (Incra).

