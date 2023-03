Paper Excellence conclui aquisição da canadense Resolute Forest Products

A Paper Excellence, uma das maiores e mais diversificadas fabricantes de papel e celulose do mundo, concluiu na terça-feira (1º) a aquisição da canadense Resolute Forest Products, líder global na indústria de produtos florestais. O movimento é considerado estratégico para aumentar a escala do Grupo, a oferta geral de produtos e o alcance geográfico. Com a negociação, a Paper Excellence se posiciona agora entre os dez maiores players globais na indústria de produtos florestais.

Acionista da Eldorado Celulose no Brasil, a Paper Excellence se torna, com a aquisição, uma empresa de produtos florestais mais forte e resiliente na fabricação de uma gama de papéis especiais para imprimir, escrever ou confeccionar embalagens. O Grupo também diversifica sua gama de produtos de celulose como tecido e madeira para a construção civil, segmento no qual a Resolute é uma das líderes do mercado norte-americano.

“A chegada da Resolute ao Grupo Paper é relevante porque é um negócio complementar ao nosso”, afirma o diretor-presidente da Paper no Brasil, Claudio Cotrim. “A aquisição nos deixa bem-posicionados no mercado internacional com o incremento de capacidade competitiva de madeira diante do atual cenário, que é de escassez do estoque de moradias na região da América do Norte”, complementa o executivo.

Com uma força de trabalho de sete mil funcionários, a Resolute opera 40 instalações no Canadá e nos Estados Unidos. A empresa foi fundada em 1820 e está sediada em Montreal, no Canadá. Nos últimos anos se consolidou como líder global na indústria de produtos florestais em quatro segmentos de negócios: celulose, tissue, produtos de madeira e papel de madeira não revestido.

Esta é a terceira aquisição do Grupo Paper Excellence após a compra do controle da Eldorado Brasil em 2017, localizada no município Sul-Mato-Grossense de Três Lagoas. Em 2019, a Paper adquiriu a canadense Catalyst Paper, movimento pelo qual incorporou ao seu ativo três unidades produtivas, um centro de distribuição e uma nova sede. Já em 2021, o alvo foi a Domtar, maior comerciante de papel para imprimir e escrever dos Estados Unidos. No Brasil, a Paper prevê um investimento de R$ 16 bilhões na construção de uma nova fábrica da Eldorado no Mato Grosso do Sul (Vanguarda 2.0).