Três Lagoas, segue sob atuação da onda de calor, mas uma frente fria que avança pelo Sul do pais promete mudar o cenário no final de semana.

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica a quarta-feira (8), será de sol com algumas nuvens e não tem previsão de chuva. O dia será seco, com baixos valores da umidade relativa do ar, e altas temperaturas.

Continue Lendo...

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 22°C, e a máxima pode chegar aos 37°C